Changé en Sherlock Holmes, Barack Obama mène l'enquête

L’amitié de Barack Obama et de son vice-président Joe Biden avait été à l’origine d’un ras de marée de meme, mettant au jour la bromance des deux hommes. Les voilà de retour chez Quirk Books depuis le 10 juillet, en mode détective dans Hope Never Dies d’Andrew Shaffer, habitué des parodies.





En effet, l’auteur a transformé les deux hommes politiques en un duo de détectives qui n’est pas sans rappeler les célèbres enquêteurs britanniques de Sir Arthur Conan Doyle. Plus de Maison-Blanche, ils sont sur les routes pour résoudres des affaires et des mystères.



Shaffer a confié au Guardian que l’idée lui était venue après avoir Biden avec une paire de lunettes d'aviateurs. « Je me demandais ce qui se passait dans sa tête. Et s’il racontait un thriller, avec lui-même et le président ? Quand les mèmes de bromance d’Obama/Biden ont fait le tour de l’Internet l’année dernière, j’ai ressorti cette idée et j’ai commencé à écrire Hope Never Dies. »



Hope Never Dies serait le premier tome dans une nouvelle série intitulée “Obama Biden Mystery” aux éditions Quirk Books. Le second devrait se dérouler à Chicago. Et même si l’amitié qui liait les deux hommes est bien réelle rappelons que cette double vie de détective reste bien entendu une fiction. Obama et Biden n'ont pour le moment pas commenté leur nouvelle aventure.



Biden devient donc le Watson d’Obama, narrant les aventures de l’ex-Président le plus cool des USA reconverti en enquêteur amateur désireux de se faire justice le tout dans une joyeuse absurdité capillotractée. Le récit est aussi porté par les personnages politiques aux multiples nuances qui redécouvrent leur vie privée après huit ans sous les feux de la rampe.



Le récit se déroule quelques mois après les élections de 2016. "Amtrak Joe" a passé des années à voyager en train entre le Delaware et le Colorado quand il était au Congrès, alors quand son chef de train préféré meurt dans des circonstances obscures, Biden décide de tout faire pour découvrir la vérité.



Barack débarque alors tel James Bond pour livrer de sombres secrets à propos de la mort mystérieuse du chef de train poussant l’ancien Vice Président à soupçonner un acte criminel. Commence alors une aventure pleine de rebondissements au Delaware… tout en essayant de ne pas réveiller le côté obscur de Michelle Obama.



Le ton est résolument caustique, beaucoup de références à la culture américaine et encore plus d’humour pour mettre à mal les cibles politiques habituelles comme Fox News, Sarah Palin ou encore le bronzage de John Boehner. En revanche, Donald Trump n'apparaît jamais dans le roman.