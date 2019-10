Charleville accueille une trentaine de flip-books, avec montage vidéo

Depuis les années 2000 qu’elle s’est installée en Auvergne, Marie Paccou réalise des courts-métrages pour La maison aux Mille Images. Mais c’est aussi pour son propre plaisir qu’elle a développé cette technique du Flip Book — dont le défilement des pages offre une histoire en mouvement.Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation qui se déroule ainsi à Charleville, la Médiathèque Voyelles — Ardenne Métropole inaugurera ce 16 octobre un dispositif significatif. Installé depuis le 2 octobre et jusqu’au 2 novembre, il sera possible de découvrir sur les trois étages de l’établissement pas moins d’une trentaine de flip-books dans cinq vitrines, diffusées sur 5 tablettes.Une installation vidéo-domotique pour 13 livres et 1 vidéo est elle proposée au premier étage, accompagnée d’un grand format composé des pages de L’écume des jours — à découvrir ci-dessous.On peut également retrouver Modus Operandi , un documentaire de six minutes, sur la manière de travailler ces Flip Books. Il est également diffusé au 2e étage de la médiathèque. Enfin, du 14 au 20 octobre, l’artiste organisera des visites guidées de ses productions (15 personnes maximum, réservation chaudement recommandée)