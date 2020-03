Cher journal, (journal de cet horrible confinement)

Myriams-Fotos, CC 0

Jour 0



Nous nous décidons à quitter la capitale. Les enfants ont compris l’importance et le drame de cet exode. Ils rient. Nous faisons les valises en privilégiant l’essentiel : tout. Nous devons abandonner Princesse, la chatte angora. J’explique au téléphone à notre femme de ménage Mercedes qu’elle peut lui rendre visite une fois par semaine. J’ai prévu des bassines d’eau et 10 kg de croquettes dans la cuisine. Un peu de litière sur le sol de la salle de bains. Mercedes accepte et assure que ce ne sera pas grand-chose à nettoyer. Elle a raison, 40 kg de litière sur du carrelage, ce n’est pas la fin du monde.



Le voyage se passe bien. Nous chantons, nous parlons, la benjamine vomit. On se croirait sur la route des vacances.





Jour 1



Nous prenons soin de cacher la voiture dans le garage, notre plaque d’immatriculation pourrait trahir notre provenance et je n’ai pas le cœur à signer des autographes.





Jour 2



Les enfants ont vite appris les gestes essentiels à notre survie. L’ainé se mouche dans le coude de sa sœur.





Jour 3



Il faut parfois braver les interdits en situation de crise. Ayant repéré une boite à livres sur la place du village, j’ai attendu la nuit noire pour oindre mon visage de charbon et enfiler un sac poubelle noir afin de me rendre invisible pour approcher le Graal. Les livres sont essentiels à mon existence. Je cours, vide la boite et alourdis mon pas ainsi lesté pour un retour angoissant. J’ai enfin peur de la police. Je crois que je me suis fait pipi dessus.



Je me glisse dans les draps auprès de mon aimé qui ne se doute pas une seconde de la situation dangereuse que je lui ai fait vivre.



Au réveil, seules les traces noires sur les oreillers témoignent de mon chapardage nocturne. Je suis Fantomette !



« Je suis sale » dira mon mari qui a moins de culture.





Jour 4



Je disperse l’extraordinaire butin accumulé dans la boite à livres : trois livres. L’île au trésor, 20 recettes à base de boudin et un énorme roman local. Je garde précieusement le livre de cuisine pour l’offrir à Mercedes. J’offre le Stevenson à mon ainé qui est tellement heureux de cette acquisition qu’il opine du chef. Je me réserve le roman local qui me permettra de me fondre plus facilement parmi les autochtones. Il est énorme. Et très bien illustré. Je me plonge dans sa lecture découvrant un nombre impressionnant de personnages pittoresques. J’en ai les larmes aux yeux. J’en parlerai à mon éditeur à mon retour sur Paris, Les pages jaunes pourrait être un succès en librairie comme il n’y en a jamais eu.





Jour 5



Je signale à mon mari ainsi que sur Twitter, Facebook, et par mail auprès des journaux locaux qu’il y a dans le lotissement une plaque d’immatriculation 92. Quelle honte ! Savent-ils que nous ne sommes pas dupes ? Savent-ils que nous sachons qu’ils croivent ?



Oui, je parle dorénavant le patois indigène, à la guerre comme à la guerre !





Jour 6



Après avoir relu tout Proust, Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, Les misérables et Crime et châtiment je suis en manque de distraction. Le conseil familial matinal nous place devant une autre frustration : la boite de Quality Street est vide. Il faut nous ravitailler. Nous décidons d’une sortie commune vers la supérette locale.



Nous nous munissons d’un chariot, de gants et de masques. Mon ainé se plaint de la difficulté de respirer avec le tuba. Il lui faudra s’habituer. J’ai attrapé des poissons panés avec le harpon. Première victoire sur la jungle.

