Chloé Delaume, du roman à la musique, signe son premier album

crédit photo : Chloé Delaume (c) Margot Montigny

« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide », dit-elle. Un concentré de romantisme désespéré, de clairvoyance chirurgicale et d’humour à la serpe qui remue allègrement le couteau dans ses/nos phobies.La musique et les arrangements synthpop sont signés Éric "Elvis" Simonet et Patrick Bouvet et chatouillent joyeusement nos épidermes 80’s mais le sens de la formule de Chloé et la gravité désabusée des textes nous renvoient aussi au Gainsbourg de la fin des 70’s.S’il s’agit du premier album de Chloé Delaume, ce ne sont pas ses premiers pas dans la chanson puisqu’elle a écrit des textes pour The Penelopes et Indochine et qu’elle a également chanté en duo avec Wilfrid Paris, Dorine_Muraille ou Sylvain Courtoux.D’ailleurs, le roman lui-même établit des passerelles avec le monde musical. « Mis à part le premier et le dernier, qui sont des titres de livres, tous les chapitres du Cœur synthétique sont des titres de chansons. Certaines vous seront familières, d’autres inconnues », indique la romancière.Sortie de l'album le 11 octobre 2020. Produit et réalisé par Dokidoki éditions avec le soutien d’agnès b. Textes et chant : Chloé Delaume. Musique : Éric "Elvis" Simonet, Patrick BouvetChloé Delaume – Le coeur synthétique – Seuil – 9782021425451 – 18 €