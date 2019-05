Comme Harry, Ron et Hermione, venez loger dans la Cabane de Hagrid

Qui ne se rappelle pas de la fameuse Cabane d'Hagrid dans la non moins célèbre saga de J.K. Rowling ? Chacun a déjà eu envie (ou pas) de rentrer dans la demeure du demi-géant aux côtés de Harry Potter et de ses amis, à la lisière de la Forêt Interdite. Aujourd'hui, cela est enfin possible grâce à la Britannique Carol Cavendish, qui a décidé de réaliser ce rêve de fan en construisant une maison d'hôte ressemblant à l'habitat du gardien des clés et des lieux de Poudlard.





Parmi d'autres éléments cultes de la maison d'hôte, nous retrouvons le célèbre chaudron, toujours installé près de la cheminée. Néanmoins, il est peu probable que Rubeus Hagrid ait pu profiter de la baignoire en cuivre sur pied pour se laver et encore moins d'un lavabo aussi brillant. C'est au North Shire, dans le North Yorkshire, en Angleterre, que Carol Cavendish a décidé de construire cette reproduction de la cabane d'Hagrid. La ressemblance est frappante, que ce soit au niveau des marches en bois ou du toit en pierre, qui nous rappellent directement des plans emblématiques des adaptations de La Chambre des Secrets ou du Prisonnier d'Azkaban.On suppose que la propriétaire a dû demander un prêt chez Gringotts, puisque la construction de la maison lui aurait coûté environ 250.000 $ (environ 223.175 €). Attention, malgré le prix cela ne veut pas dire que la demeure perd son esthétique « hagridienne » pour autant. À l'intérieur, paniers, cordes et lanternes sont de sortie, mais pas encore d'œufs de dragon cependant.« Les livres ont toujours été une partie importante de ma vie, même après avoir reçu un diagnostic de dyslexie, ce qui signifiait que je devais apprendre à lire moi-même », a déclaré la propriétaire au Daily Mail « Ils m'ont également aidé à traverser des moments difficiles lorsque je me tournais vers les livres de Harry Potter et du Seigneur des anneaux pour une évasion pure. C'est pourquoi il est si fantastique de créer un environnement dans lequel les autres peuvent également quitter la vie quotidienne et entrer dans leur livre de contes préféré. »Parmi d'autres éléments cultes de la maison d'hôte, nous retrouvons le célèbre chaudron, toujours installé près de la cheminée. Néanmoins, il est peu probable que Rubeus Hagrid ait pu profiter de la baignoire en cuivre sur pied pour se laver et encore moins d'un lavabo aussi brillant.



