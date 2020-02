Comme une lettre à La Poste : Thierry Martin dessine sur des enveloppes

Une des créations de Thierry Martin



Au même titre que les publicités dans la boite aux lettres, les enveloppes ont tendance à s'estomper peu à peu du quotidien : raison de plus pour faire de chacune d'entre elles une œuvre d'art ? Le dessinateur Thierry Martin semble avoir opté pour cette voie, à en croire le livre Les enveloppes hermétiques du Major Martin, publié par les éditions Black and White et qui fait l'objet d'une collecte participative sur Ulule.Grâce à l'aquarelle et aux talents de dessinateur de Thierry Martin, chaque enveloppe raconte une histoire, présente un personnage ou un univers... La fenêtre peut même avoir une fonction narrative, comme dans l'exemple ci-dessus ! En 176 pages, le livre présente toutes les créations de l'auteur sur ce support, mais se présente aussi comme un flip-book...Thierry Martin est notamment l'auteur d'une trilogie adaptée du Roman de Renart (Delcourt), d'une adaptation d'une nouvelle de Jack London, Nam-Bok (Futuropolis), ou encore d'Au pays des Ombres (Éditions Noctambule). Il a aussi signé des livres jeunesse, le western Dernier Souffle (Black and White) et participé au journal de Spirou et à la revue Fluide Glacial…Déjà bouclée, la collecte Ulule est encore ouverte pendant 26 jours à la date de publication de cet article, et propose notamment de s'offrir des éditions dédicacées des Enveloppes hermétiques du Major Martin, voire des enveloppes originales.Le projet est à retrouver à cette adresse