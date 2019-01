Comment ce chat s'est-il infiltré dans une librairie islandaise ?

(photo d'illustration : PxHere - domaine public)







Le chat en question a été aperçu dans la librairie Eymundsson, à Hafnarfjörður, aux environs de 23h00 alors que la boutique avait fermé ses portes à 18h. Un appel a été lancé sur le groupe Facebook Kattavaktin où les Islandais postent généralement des photos de chats perdus afin de les restituer à leurs propriétaires.Sous le ton de l'humour, le message initial indiquait que le chat était entré par effraction dans le magasin. Plus tard, un autre membre du groupe s’est demandé s’il ne s’agissait pas d’une sorte de gardien surveillant la librairie. Au fur et à mesure de la discussion, le sujet a petit à petit dérivé sur la qualité du système anti-cambriolage du bâtiment plutôt que sur la petite créature. Après tout, « il était au chaud »...Au bout du compte, il s'est avéré que l'animal était un visiteur régulier de la librairie. Des membres ont signalé qu'il avait également l'habitude de s'infiltrer chez Litla Gæludýrabúðin, un magasin de fournitures pour animaux de compagnie situé dans la rue voisine, au-dessus de la librairie. Néanmoins, c'est tout de même la première fois que le petit animal est pris en flagrant délit d'infiltration nocturne...Les Islandais (et pas qu'eux) vouent un culte étrange aux chats qui parcourent leur île. Ils n'hésitent pas à les afficher sur tous les réseaux sociaux accessibles au grand public. Le plus célèbre chat islandais se nomme Baktus, un chat qui fréquente régulièrement de nombreux magasins du centre-ville de Reykjavík. Il est en quelque sorte une célébrité à part entière et possède même son propre compte Instagram via The Reykjavík Gravepine