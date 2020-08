Comment Meghan Markle et le Prince Harry ont fait d'Amazon un champ de bataille

The Sussex Squad will do anything! @amazon you reading this?https://t.co/KAVa0MJ3A0 — Vicki Ann (@ForeverVicki) August 19, 2020

Écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, deux auteurs spécialistes de la famille royale, Finding Freedom (Dey Street Books) n’est pas passé inaperçu. Le livre, qui retrace la relation entre le duc et la duchesse de Sussex, fourmille de détails sur le quotidien de Meghan et Harry, à l’époque où ils étaient encore proches de la reine et jusqu’à leur départ très médiatisé du carcan londonien.Avec 31.000 exemplaires vendus au Royaume-Uni dès la première semaine, l’ouvrage a rapidement rejoint le sommet de la liste des best-sellers, se classant premier sur la plupart des sites américains et britanniques.Mais le couple ne fait pas l’unanimité outre-Manche et ce succès éditorial a également attiré un certain nombre de détracteurs. La biographie s’est vite vu gratifiée de notes relativement mauvaises. Pour beaucoup de fans, la situation était claire : un complot était à l’œuvre, les « haters » s’organisaient pour descendre l’ouvrage en flèche, guidés par une famille royale vengeresse qui tirerait les ficelles.Face à cette situation de crise, agissant en citoyens responsables, les soutiens de Meghan et Harry ont décidé de se regrouper, invitant la « Sussex Squad » à rédiger leurs propres critiques positives dans le but d’augmenter sa note.La violence des affrontements a fini par attirer l’attention d’Amazon. Le cybermarchand s’est rendu compte que la section critique était bien plus active qu’à l’ordinaire et a décidé d’imposer des restrictions. Désormais, seuls les utilisateurs dont l’achat est vérifié seront autorisés à donner leur avis sur l’ouvrage.La biographie est actuellement gratifiée d’un 3,8 sur 5 sur le site britannique, avec près de 1000 avis de lecteurs. Ce féroce cyberaffrontement devrait cependant laisser le couple royal indifférent. Le duc et la duchesse affirment qu’ils n’ont pas été interviewés pour le livre, qui fournit pourtant de nombreux détails intimes sur les raisons qui les ont conduits à quitter la vie royale.Mais la Sussex Squad n'a pas dit son dernier mot, comme le prouve ce tweet rageur.La bataille décisive, digne du Retour du Roi, se prépare sans doute. Objectif 5 étoiles.Via le Mail Online