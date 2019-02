Concert : Mathias Malzieu en live à l'Aquarium de Paris, avec une sirène

Pour son huitième livre, Mathias Malzieu a mis les petits plats dans les grands, sans faire cuire personne. L’histoire de Gaspard Snow, surprisier de son état, tient tout à la fois du conte merveilleux, quelque part entre Boris Vian et Bobby Lapointe, comme nous l’avions raconté. Une sirène à Paris , c’est cette histoire d’amour entre un chanteur éperdu et une sirène perdue tout court, parue ce 6 février, toute de poésie et d’une douce sensibilité. Le hasard fait bien les choses, le dernier single, du même nom que le roman, sortait ce même jour.Les éditions Albin Michel réunissaient ainsi représentants, blogueurs et fans pour un micro-concert, entrecoupé de lectures. Et c’est accompagné d’une authentique sirène, qui n’eut ni froid aux écailles ni aux yeux, quand une roussette lui est passée à côté, que le chanteur a régalé de quelques passages finement choisis.L’acoustique n’a pas toujours rendu tout le plaisir du texte, mais qu’importe, le moment était rare, donc précieux. Et comme nous faisons un métier merveilleux – on pense à vous –, voici quelques séquences de la soirée....