[Concours] A gagner “Les ombres de Julia”, roman steampunk décoiffant

Julia peut, à tout moment, devenir invisible. Pas par magie : elle traverse l'espace pour se soustraire à la vue des autres. Très pratique quand on pratique le noble métier de voleuse. Pas de jugement moral trop hâtif, je vous prie : Julia exerce dans le plus grand respect des règles. Jusqu'au jour où elle va tomber sur un trop gros client, quand on lui propose d'enlever un enfant...

Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire en tapant votre adresse email juste en dessous. Ensuite l'aventure des Ombres de Julia, de Catherine Egan ne sera plus très loin.

OK

Règlement

Ensuite, il faudra écrire à notre Cécile nationale , cecilem@actualitte.com et simplement lui indiquer si vous jouez pour vous, et que le livre viendra rejoindre votre bibliothèque, ou s'il doit vous servir de cadeau – et à qui dans de cas ?Et pour goûter cette fantastique histoire, nous vous proposons de découvrir les premières pages du livre, ainsi que la carte de l'univers, ci-dessous.En avant, et on attend vos réponses avec impatience !

1. La participation est strictement limitée aux personnes de France métropolitaine et Corse.

1 bis. La participation implique l'acceptation dudit réglement.

2. Chaque personne (représentée par un foyer et donc une adresse postale) ne peut jouer qu’une fois. Attention, Big Brother is watching iou.

3. Quand on aime, on ne compte pas, mais vous n'aurez que jusqu’au 26 mars minuit pour participer.

4. 100 % des gagnants auront participé, c’est certain. Une main innocente choisira d'ailleurs le ou la gagnant.e.

5. Pensez à l’adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir le coffret. Ça peut aider.

5bis. Ou alors vous êtes condamné à venir chercher votre lot à la rédaction :-)

6. Sortez couverts, parce que si dans deux jours c'est le printemps, pour le moment, on n'en voit pas la couleur...

Catherine Egan, trad. Jacqueline Odin – Les ombres de Julia – Editions Milan – 9782745986672 – 16,90 €