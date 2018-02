[Concours] Canardo, détective privé : une intégrale et le tome 25 à remporter

Canardo, c’est le détective privé star de Sokal, alcoolique et désabusé, depuis toujours. Alors que sort le 25e tome de ses aventures, Un con en hiver, les éditions Casterman vous proposent de découvrir toutes les qualités de ce canard : humour, ironie et colt qui font mouche en permanence.





Parce quand on aime on ne compte pas, ce n'est pas un, mais deux nouveaux albums du palmipède enquêteur qui sont mis en jeu : d’abord, le premier volume de l’Intégrale de Canardo, réunissant les cinq premières aventures du détective, Premières enquêtes, Le Chien debout, La marque de Raspoutine, La mort douce. Et cela, pour se replonger dans les origines du personnage. Et pour les aficionados déjà convaincus, c’est le tome 25 qui est également offert. Intéressé ?

Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire à notre lettre d'information, et de répondre correctement aux questions suivantes.

1. Canardo est au croisement de Philip Marlowe, de Raymond Chandler et Donald Duck. Certes. Mais quel âge avait Sokal quand il a commencé ?

• Il venait de passer son brevet : 15 ans.

• Il sortait du bac : 18 ans.

• Tout juste vingt ans, pour fêter son anniversaire.



2. La toute première enquête portait, dans une basse-cour, sur...



• un crime odieux : le lion est mort ce soir

• une infâme histoire de chien écrasé

• la mystérieuse mort d'un poulet

• une entreprise de dératisation...

3. Comme tout privé, Canardo résiste rarement au charme de certaines clientes, mais il est une figure féminine récurrente qui ne cessera de le troubler

• Ginette, la lapine

• Le canard-bouée en plastique

• Clara, la grue

• Bérénice, Duchesse du Belgambourg





Vous avez toutes les bonnes réponses ? Merveilleux. Vérifiez tout de même. Et envoyez-les à notre Cécile nationale, cecilem@actualitte.com pour tenter de remporter l’un des exemplaires en jeu !



[Extraits] Canardo T.25 ; un con en hiver de Benoit Sokal

