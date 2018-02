[Concours] Les chroniques hérétiques : remportez le diptyque de Philippe Tessier

Editeur : Leha

Genre :

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9791097270148



Une Saison de Cendres

de Philippe Tessier

Alors que le pouvoir de Tire-d’Aile devient de plus en plus puissant et incontrôlable, le jeune garçon est l’enjeu d’une guerre qui oppose les Hérétiques de Tyr Ashen aux Growls d’Uriam. Sans compter la Reine des morts qui compte bien reprendre ce qui lui appartient. Anciens alliés, ennemis aux ambitions surprenantes, bons et mauvais, nombreux sont ceux qui veulent s’emparer du Feu originel qui brûle en lui.Tire-d’Aile découvre que pour sauver la création, il lui faut se sacrifier, ce qu’il a certaines difficultés à admettre. Avec ses plus fidèles compagnons, il continue à fuir. Une fuite qui le mènera sur les eaux dangereuses de la Mer Azéane, dans des cités tentaculaires, au sommet des plus hautes montagnes et dans des endroits encore plus étonnants alors qu’à l’hiver risque de succéder une saison de cendres.

