[Concours Saint-Valentin] Hugo, Gainsbourg : dites-le avec les mots d'un écrivain

La semaine prochaine sera célébrée la Saint-Valentin. Et à cette occasion, les Éditions des Saints-Pères proposent cinq somptueux tableaux. Une lettre de Victor Hugo, deux poèmes d’Apollinaire, un Rondeau d’Alfred de Musset ou l’inoubliable chanson de Gainsbourg, Je T’aime, moi non plus. Ces splendides autographes sont proposés en série limitée à 500 exemplaires, sous verre.







Nous vous offrons la possibilité de remporter l’un des Manuscrits de la Saint-Valentin, en participant à ce concours. Chaque tableau manuscrit des Saints Pères est réalisé en édition limitée, proposé entre 75 € et 90 €. Un cadeau original qui accompagnera parfaitement un dîner aux chandelles – et sera du plus bel effet dans le salon...

Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire à notre lettre d'information, et de répondre correctement aux questions suivantes. N'oubliez pas d'indiquer quel serait le tableau que vous souhaiteriez remporter !



1. L'origine de la Saint Valentin tire ses racines...

• du cycle de la Lune selon les Romains

• d'une tradition de l'aristocratie britannique

• du roman médiéval Valentin, bourreau des coeurs

• du fleuve Valentinus, où l'on se plongeait pour avoir de la chance en amour

2. Je t'aime, moi non plus, fut écrit par Gainsbourg...

• comme une parodie de Tristan et iseult

• pour une commande de la radio Europe 1

• en hommage à Brigitte Bardot

• parce que Bonnie and Clyde était trop gentillet

3. Les poèmes d'Apollinaire sont des calligrammes, c'est-à-dire

• des poèmes érotiques-voilés

• des vers assez sataniques

• des textes qui forment un dessin

• ils sont vendus au poids

4. Le Rondeau de Musset n'est pas banal, parce que...

• Il fut censuré lors de sa publication

• Il est adressé à une héroïne de roman

• Il en écrivit 14 versions pour 14 femmes le 14 février

• Il a inspiré l'expression faire le rond dos...





Vous avez toutes les bonnes réponses ? Merveilleux. Vérifiez tout de même. Et envoyez-les à notre Cécile nationale, cecilem@actualitte.com pour tenter de remporter l’un des exemplaires en jeu !



Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. Rondeau, d'Alfred de Musset Cinquième poème secret, de Guillaume Apollinaire La Mielleuse figue : Poème à Lou, de Guillaume Apollinaire « Mon bras pressait ta taille frêle », de Victor Hugo

Règlement

1. La participation est strictement limitée aux personnes de France métropolitaine et Corse.

2. Chaque personne (représentée par un foyer et donc une adresse postale) ne peut jouer qu’une fois. Attention, Big Brother is watching iou.

3. Quand on aime, on ne compte pas, mais vous n'aurez que jusqu’au 13 février minuit pour participer.

4. 100 % des gagnants auront participé, c’est certain. Une main innocente choisira d'ailleurs le ou la gagnant.e.

5. Pensez à l’adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir le coffret. Ça peut aider.

5bis. Parce qu’on ne l'enverra pas deux fois :-)

6. Noubliez pas : « L'amour est enfant de Bohème, qui n'a jamais, jamais connu de loi... »