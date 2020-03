Confinement : Où est Charlie ?, spécial coronavirus, super facile !

< >



Imaginé par Martin Handford, le personnage de Charlie est bien le seul à avoir une brûlante actualité éditoriale : l’illustrateur Clay Bennett a totalement détourné le principe de Charlie, logiquement planté au milieu d’un foisonnement de personnages et de détails. Ce qui faisait d’ailleurs tout l’intérêt de ces albums : retrouver Charlie…Mais en temps de distance sociale à respecter pour ne pas se contaminer, Martin Handford a officiellement dévoilé la version sans plus personne dans les pages.Charlie stagne au beau milieu de paysage totalement désert, miroir des villes et lieux que nous découvrons depuis la pandémie et les impératifs de confinement.Alors, bien entendu, tout citoyen réfléchi crierait à Charlie de rester chez lui, tout simplement : surtout que le coronavirus peut survivre jusqu’à cinq jours sur du papier, et 24 heures sur du carton. (voir France Info Bon, le livre n’est pas en vente et de toute manière difficile d’imaginer un imprimeur qui serait en mesure de le produire — et moins encore des librairies qui le vendraient . Le message passera peut-être mieux cependant : gardez vos distances !