Conseil de libraire : recycler de vieux livres, une nouvelle Arche d'Alliance ?

C’est en 2013 que Scott Hill, propriétaire de la librairie Sandman Books, située dans le sud-ouest de la Floride, à Punta Gorda (Etats-Unis), a eu l’idée de construire une arche à partir d’anciens livres.En tant que libraire indépendant qui vend aussi de l'occasion, « je reçois beaucoup de livres qui sont tout simplement en fin de vie. De vieux livres d’investissement d’avant le krach financier, des livres avec reliure fissurée ou des pages manquantes commençaient à s’empiler dans le coin. J’ai donc décidé d’être créatif et de recycler ces livres en quelque chose d’amusant », explique-t-il dans un blog . Il revient sur les étapes de l'élaboration et la construction de l'arche.Pour ce faire, le libraire a ainsi bâti une charpente en bois à partir de planches en contreplaqué, par-dessus laquelle il a par la suite fixé les livres hors d'usage. « J’ai dû couper des livres avec une scie à onglets pour combler les trous apparents dans l'empilement. Ce fut un effort d’équipe, et il a fallu plus de 4 semaines pour terminer ! »Depuis, la structure est devenue un véritable attrait de curiosité pour les visiteurs. A tel point que courant mars, un mariage est même prévu sous l'arche. Les alliances sont de mise, évidemment...