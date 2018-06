Conseil par l'absurde : si tu détestes cet auteur, voici le seul livre à lire

Il paraît difficile de concevoir un auteur que l’on aurait pris en grippe, sans qu’une mauvaise raison soit derrière. « Zola, je déteste », semble toujours une réponse un peu adolescente, formulée à l'emporte-pièce, parfois juste pour la forfanterie. On balaye l’ensemble de l’œuvre, pour un ou deux livres qui n’ont pas plu. Justement, la détestation, ça paye désormais…





Sur Reddit, une nouvelle tendance se dégage, dans un forum baptisé Suggest Me A Book — Suggère-moi un livre. Or, l’idée est assez simple : l’utilisateur/trice doit simplement donner le nom d’un auteur qu’il/elle déteste, et les internautes font le reste.

Résultat, des centaines de réponses sont arrivées pour tous les auteurs tant haïs : depuis David Foster Wallace en passant par James Joyce, ou encore Terry Pratchett (incultes… !), Neil Gaiman ou James Patterson. Pour chaque auteur détesté, un conseil de lecture.

Et l’idée folle est qu’il n’est pas forcément question de faire changer d’avis sur l’auteur, mais bien de simplement proposer un livre qui serait le plus représentatif, le plus sympa à lire… d’un auteur qu’on déteste.

Prenons un exemple : « Franz Kafka. J’ai eu à lire La métamorphose à l’école et je l’ai méthodiquement détesté. Ensuite, ai tenté de lire Le Procès par moi-même, et j’ai pas pu le finir. » Réponse et suggestion immédiates : « Essaye plutôt quelques-unes de ses nouvelles : Un artiste de la faim, en particulier. » Et d’ajouter, tout de suite après : « Oh, et La colonie pénitentiaire également. »

Facile, donc, on peut même participer.

Autre exemple, celui de Margaret Atwood, femme certes extraordinaire, mais les goûts et les couleurs…

On peut faire un tour à cette adresse pour découvrir l’ensemble des suggestions qui sont fournies — évidemment, elles touchent toutes des auteurs anglo-saxons, mais la totalité est traduite en français. La recommandation pourra donc fonctionner de la même manière.



Si vous détestez Paulo Coelho, essayez Onze minutes. Simple, non ?





Jane Austen, Haruki Murakami, Paulo Coelho, George Eliot ou encore Charles Dickens et Jodi Picult, voici l’occasion rêvée de se réconcilier autour de quelques pages. Parce que finalement, ces brouilles n’étaient peut-être pas si insurmontables.