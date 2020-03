Cosplay : incarner des héroïnes de la littérature jeunesse, et leur rendre hommage

Capture d'écran du compte Instagram books_bydavina

Davina Hamilton est l'auteure de plusieurs ouvrages pour la jeunesse, mettant en scène un personnage nommé Riley : Riley peut être qui il veut, proclamait l'un d'entre eux. Ce message est si bien passé que de nombreux lecteurs et lectrices, avec l'aide de leurs parents, ont fait parvenir à Hamilton des photographies de leurs déguisements, aux couleurs des personnages créés par l'auteure.Hamilton a alors eu une idée : pour célébrer l'importance des ouvrages, en particulier ceux destinés à la jeunesse, et des personnages qu'ils mettent en scène, pourquoi ne pas elle-même se déguiser, pour proposer différents cosplays ? Une manière ludique et originale de partager ses lectures, et de célébrer les livres : les photographies ont été mises en ligne sur Instagram le 5 mars dernier.Davina Hamilton a donc choisi 10 livres, dont Mary Had A Little Glam, de Tammi Sauer et Vanessa Brantley-Newton, The Butterfly Princesses, de Rachel Beckles et Cennet Kapkac ou encore Philly & Friends : Who Do I See in the Mirror ?, de Vese Aghoghovbia Aladewolu et Irene Omiunu, pour incarner au mieux un de leurs personnages.L'opération est aussi l'occasion de saluer la présence de personnages plus variés et diversifiés dans la littérature jeunesse, pour que tous les enfants puissent s'y retrouver !via BuzzFeed