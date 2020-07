Courrier des fans : on sait à quelle adresse écrire à James Bond

Depuis 1990 une plaque noire et dorée orne le 221 Baker Street. Dédié au détective de fiction Sherlock Holmes, elle accueille les visiteurs qui souhaitent visiter le musée qui lui est consacré. Il est ainsi toujours agréable de parcourir les grandes villes de ce monde en sachant que des personnages fictionnels ont foulé les mêmes trottoirs que nous et se sont peut-être assis aux mêmes cafés.Cependant tous les auteurs n’ont pas le bon goût de donner des indications précises concernant les lieux habités par les protagonistes de romans. Contrairement à Conan Doyle, Ian Fleming est toujours resté extrêmement vague concernant le lieu de résidence de son héros.Mais ce mystère est, semble-t-il, en partie résolue grâce à l’assiduité de William Boyd qui a pris la suite dans l’écriture des aventures de 007. Pour son prochain roman, l’écrivain s’est fait un devoir de relire toutes les œuvres de Ian Fleming dans l’ordre chronologique, un stylo à la main, prêt à prendre des notes.

Une enquête minutieuse



Des souvenirs de jeunesse

Crédit photo : Johan Oomen CC BY-SA 2.0

Toujours vague quant à l’emplacement exact de l’appartement de Bond, Ian Flemming parle d’un « un appartement confortable bordant un square avec des platanes près de King’s Road », dans son troisième roman, Moonraker (alors traduit en français par Entourloupe dans l’azimut). Boyd est parti de là, identifiant plusieurs petites places au large de King’s Road; susceptibles de correspondre.Dans Opération Tonnerre (traduction André Gilliard ed. livre de poche) publiée en 1961, Flemming donne un nouvel indice : après avoir quitté son appartement Bond « passe rapidement sur Sloane Street et dans [Hyde] Park ». Pour le connaisseur de Londres qu’est William Boyd il n’y a que deux places à côté de King’s Road où il est possible d’accéder directement à Sloane Street : l’une est Wellington Square et l’autre Markham Square, or Markham Square ne possède aucun platane.C’est donc à Wellington Square que 007 irait songer à la mort après l’avoir provoqué aux quatre coins de la planète. Mais l’écrivain (et enquêteur littéraire) ne s’est pas arrêté en si bon chemin et affirme connaitre le numéro exact de l’adresse.Utilisant une méthode qui aurait donné des frissons d’horreur à Proust, pour qui « l'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n’est pas la même personne », Boyd s’appuie sur la vie passé de Flemming pour identifier précisément l’appartement.Comme il l’explique dans Times Literary Supplement , à la fin des années 40 et au début des années 50, Fleming était le directeur des affaires étrangères du Sunday Times. Un de ses collaborateurs et amis proches était Desmond MacCarthy, qui vivait avec son épouse Molly à Wellington Square. Il est très probable que l’auteur se soit rendu à une ou plusieurs fêtes lors de ses années là.Cette maison de lettré l’aurait beaucoup influencé notamment en ce qui concerne la bibliothèque que Bond est sensé lui-même posséder. Dans Bon baiser de Russie (traduction André Gilliard ed. Livre de poche) Ian Fleming décrit l’appartement comme « un long salon aux grandes fenêtres » envahi de livres. C’est sur ce détail que Boyd conclut son analyse.La maison de Desmond et Molly MacCarthy était situé Numéro 25, Wellington Square. C’est là que se trouverait l’appartement de James Bond : « Tenez-vous prêt pour la plaque. »