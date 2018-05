Cours de graphologie sur l'écriture de Trump par J.K. Rowling

Ce qu'on aime chez J.K. Rowling, c'est qu'elle ne se prive pas de donner son avis sur Twitter. Ce qu'on aime encore plus, c'est quand cela concerne Donald Trump et la graphologie. En observant la signature du président des États-Unis, l'auteure d'Harry Potter se demande si l'on ne devrait pas redonner à la technique d'analyse de l'écriture ses lettres de noblesse.





Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Why? Why is his signature so big? Why, god, why? pic.twitter.com/uCXcD9fpOl — Russ (@RJonesUX), 9 mai 2018

Cela a commencé par un tweet datant du 9 mai, attirant l'attention sur l'énorme signature de Donald Trump. Son auteur s'interroge, en une déclamation tragi-comique : « Pourquoi ? Pourquoi cette signature est si grosse ? Pourquoi, mon dieu, pourquoi ? »Ce à quoi J.K. Rowling répond : « Je ne croyais pas à la graphologie jusqu'à il y a trois minutes. »Grâce à la graphologie, il serait possible de pouvoir discerner, à travers une écriture, la personnalité de son auteur. Technique d'analyse à la scientificité douteuse, elle semble pourtant y voir clair concernant Donald Trump. J.K. Rowling met en avant un site internet qui expose une théorie concernant la taille de l'écriture.« Une grosse écriture signifie que la personne est arrogante, vaniteuse, hautaine, et a besoin de montrer qu'elle a reçu des compliments et de la reconnaissance, a une personnalité exhibitionniste et hypocrite qui peut devenir mégalomane si elle manque d'esprit critique. » Alors, ça vous rappelle quelqu'un ?Le site ajoute : « L'insécurité et le complexe d'infériorité ainsi que le manque d'estime de soi peuvent être compensés par une grosse écriture. Quand la signature est plus grosse que le texte, cela reflète de la fierté, de la conscience de sa propre valeur et, point négatif, cela montre que l'individu a plus d'ambitions que d'opportunités réelles. »Comme quoi, la taille, ça ne compte pas tant que ça. Ou l'inverse?