Crayon géant et Tour de Babel : la Foire de Bruxelles ouvre ses portes

Des invités partout sur les étages de la tour... Et la surprise....

La galerie Clair Obscur s’est lancée dans une exposition fantasque, et tellement appropriée : c’est la tour de Babel, qui avait déjà fait sensation l’an passé, qui revient, plus spectaculaire encore. Des heures et des jours de travail, pour aboutir à cette réalisation.« Tantôt origine de tous les maux, tantôt source de tous les mots, Babel ne cesse de fasciner et d’inspirer », écrit Bassam El Khouri. « Et n’en déplaise à Pic de la Mirandole, si, dans une lecture détournée, je donne à l’Échelle de Jacob une interprétation moins élogieuse pour l’humanité. »Créée par l’ASBL Clair obscur, la tour fait donc son grand retour, avec une petite surprise, d’autant plus à propos qu’aujourd’hui c’est non seulement la Saint-Valentin, mais également l’anniversaire de ActuaLitté — qui fête, sans en avoir l’air, ses 11 ans. Une surprise donc, à découvrir posée près de la tour, qui est comme un clin d’œil aux Flamands et au flirt, invités et thème de cette 50e édition de la manifestation.Mais cette année, il n’est pas seul : un crayon de 6,5 mètres de hauteur l’accompagne. Et tout au-dessus du crayon, on retrouve Fifine la girafe, dont seule la tête a été montée. Il a été réalisé à partir de 24 volumes d’Émile Zola, raison pour laquelle son créateur l’a baptisé le Crayon Tout Zola.Quelques explications et photos ont été partagées sur la page de Clair Obscur :Et voici la réalisation, de plain pied.