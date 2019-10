Crazy Theory, un jeu de société inspiré de Zaï zaï zaï zaï et illustré par Fabcaro

< >

Créé par Christian Rubiella et Fabrice Andrivon, illustré par Fabcaro et publié par les Éditions Le Droit de Perdre, Crazy Theory se présente comme un jeu de société qui jette des ponts entre la BD et le jeu. Inspiré par Zaï Zaï Zaï Zaï, il « propose de créer de simples chaînes de mots pour démystifier les 60 complots, 120 complices et 59 coupables contenus dans le jeu ».Alors que les gouvernements et sites web tentent de lutter chacun à leur manière contre les théories du complot et autres « infox », Crazy Theory s'en amuse et invite les joueurs à créer leurs propres “raisonnements”, en se basant sur des associations d'idées et d'indices visuels.Christian Rubiella et Fabrice Andrivon, les deux créateurs du jeu, sont respectivement directeur d’un réseau de médiathèques et libraire à Pézenas. Après la lecture de Zaï Zaï Zaï Zaï, ils s'amusent à leur tour à échafauder des théories du complot, suivant la méthode (l'histoire ne dit pas s'ils étaient accoudés à un bar...).« En 2018, leur concept prometteur est tout de suite pris en développement chez l’éditeur Le Droit de Perdre et, un an plus tard, le prototype de Crazy Theory est accueilli avec enthousiasme au festival des jeux de Cannes », indique le communiqué de presse de l'éditeur, qui annonce 4000 exemplaires vendus depuis la sortie du jeu en juin 2019.Cheminement non moins sinueux qu'une théorie du complot, le jeu pourrait bien trouver sa place dans les réseaux éducatifs, pour suggérer la méfiance envers ce qui peut circuler de bouche à oreille ou sur internet. « Une première demande a ainsi émané du réseau de formation Canopé, afin que l’un des auteurs du jeu, Christian Rubiella, vienne présenter cette démarche à des enseignants du secteur de Besançon », souligne ainsi l'éditeur.Le jeu est vendu au prix de 19,90 €.