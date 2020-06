Customiser son tote bag avec une image patrimoniale

Nouveau sac à la mode, le tote bag est également un support très prisé par les marques pour communiquer des messages publicitaires. Mais peuvent également être imprimées des citations d’auteurs, ou plus originales encore, des images patrimoniales.



Le succès du tote bag réside dans la caractéristique suivante : il peut être personnalisable. Photographie, citation, campagne publicitaire : tout peut en effet être imprimé sur ce sac en tissu. Même des images patrimoniales, suggère la bibliothèque municipale de Lyon.Sur son site internet , l’institution offre un tutoriel pour réaliser son sac en tissu patrimonial. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un fer à repasser classique — pas de centrale vapeur précise la bibliothèque — du papier sulfurisé, une pochette plastique la plus nette possible (type pochette bureautique fine), un sac en tissu et enfin une paire de ciseaux.Voici les différentes instructions :1. Avant de commencer à imprimer l’image sur le sac, il est important de créer un support cartonné. Pour le réaliser, il suffit de recouvrir un carton de format A4 de papier sulfurisé. Attention, le scotch doit être apposé d’un seul et même côté (celui qui ne recevra pas le fer à repasser).2. Glisser le support cartonné dans le tote bag.3. Mettre son image dans la pochette plastique que l’on découpe au plus près de l’iconographie. « Plus votre image est petite plus le rendu sera net » souligne la bibliothèque.4. Poser son image sur le tote bag, et la recouvrir de papier sulfurisé.5. Enfin, repasser à la température la plus élevée l’ensemble de votre papier sulfurisé pendant au moins 5 minutes. Décoller ensuite doucement un angle du papier pour s’assurer que la pochette a bien fondu et imprégné le tote bag. Si le résultat parait convaincant, alors décoller l’ensemble.