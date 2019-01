Cyril Hanouna financera une bibliothèque au Bénin, qui portera son nom

Les jeunes filles du foyer « L’immaculée », situé à Pahou, au Bénin, ont récemment lancé un appel à l’animateur de l'émission « Touche Pas à Mon Poste ». Dans la vidéo qui lui a été envoyée, les pensionnaires du foyer invitent Cyril Hanouna à sponsoriser la construction d’une bibliothèque qui, à la grande surprise de l'intéressé lui-même, portera son nom.







« Monsieur Cyril, vous avez souvent l’habitude de dire “Lire c’est refuser de mourir” : alors accepteriez-vous de nous accompagner pour la construction et l’équipement d’une bibliothèque qui portera votre nom : Bibliothèque Cyril Hanouna, qui sera un abreuvoir de connaissances pour nous et pour les jeunes de la localité ? », demande l'une des pensionnaires dans la vidéo.





Rappelons tout de même que, trois ans plus tôt, le donateur L'intéressé a, au cours d'un récent épisode de son émission, répondu à l'appel en invitant sur le plateau le fondateur de ce foyer, Delano Kiki. Selon les dires échangés en direct — après un moment d'hilarité assez gênant —, l'animateur a accepté de financer la construction de la bibliothèque et d'apporter des fournitures en supplément. La gestion du financement a été confiée au fondateur de « L'immaculée » en personne.Rappelons tout de même que, trois ans plus tôt, le donateur déchirait en direct huit pages de La légende de Kendji (éditions du Moment), la biographie du chanteur Kendji Girac. Une action qui avait fait sortir de ses gonds Yves Derai, l'éditeur de la maison.



« Touche Pas Mon Poste » (TPMP) est une émission de télévision française diffusée depuis le 1er avril 2010 sur France 4 puis en direct sur C8 (anciennement D8) depuis le 8 octobre 2012. L'émission est produite par H2O Productions, qui appartient à Cyril Hanouna, et se consacre à l'actualité de la télévision et des médias. Elle est présentée par Cyril Hanouna du lundi au jeudi et le vendredi par Benjamin Castaldi (TPMP ouvert à tous).





Malgré de nombreuses polémiques, souvent sanctionnées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Cyril Hanouna est tout de même un animateur apprécié pour ses actions auprès des plus démunis. Récemment, pour Noël, ce dernier a offert un ensemble de cadeaux pour une famille défavorisée.