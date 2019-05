Dali, Mona Lisa et Dostoïevski prennent vie grâce à l'intelligence artificielle

Mona Lisa, aka La Joconde



Reposant sur des calculs confiés à une intelligence artificielle, le Deepfake — ou hypertrucage — s’était fait une vilaine réputation, notamment parce qu’il servait à intégrer des visages de célébrités sur des vidéos pornographiques. Le canular a la peau dure, et l’on ne compte plus les exemples diffusés sur la toile.Le système d’animation du Deepfake repose sur une contrefaçon en temps réel des expressions faciales pour des vidéos en 2D. Depuis 2016, où les premières ont vu le jour, les outils se sont perfectionnés. Et chez Samsung, on pousse le vice jusqu’à partir d’une simple photo pour aboutir à une animation.Le résultat est assez bluffant et l’on imagine assez bien les perspectives dans le secteur de la bande dessinée ou des albums jeunesse :Pour illustrer au mieux leurs recherches, les quatre ingénieurs ont également communiqué un modèle reposant sur la Joconde, avec une Mona Lisa qui semble particulièrement bavarde. Bien plus en tout cas que l’on n’en a l’habitude. De même pour Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski ou Alain Delon qui comptent parmi les cobayes de cette expérimentation.Le principe est relativement simple sur le papier : l’IA va détecter plusieurs éléments clefs du visage – les yeux, le nez, les sourcils, lèvres et la mâchoire. Ensuite, elle va construire son propre scénario, en s’appuyant sur des vidéos préexistantes : le visage ainsi pris pour base sera animé par un modèle de superposition, reproduisant les expressions de la vidéo utilisée, appliquée à la photo originelle.Il suffit d’une photographie pour aboutir à une animation tout à fait convenable, mais on n’attendrait un niveau de réalisme parfait qu’à partir de 32 images.On peut retrouver l’étude dans son intégralité à cette adresse