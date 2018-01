Dans l'appartement Harry Potter, les sorciers rêvent-ils de balais électriques ?

Les amateurs de Poudlard, des Griffondor et de toutes ces sortes de choses pourront offrir à leur Valentine une nuit inoubliable, pour 150 £. Bien évidemment, le coût du voyage jusqu’à Édimbourg n’est pas compris dans ce montant. Mais qui refuserait la magie du monde merveilleux d’Harry Potter – surtout que deux meubles ont appartenu à JK Rowling elle-même !





Yue Gao est ce que l’on désigne couramment par l’appellation « grande malade ». Mais elle a aussi un certain coût de l’esthétique et du plaisir des yeux. En tout cas pour celles et ceux qui ont baigné dans le monde des sorciers, et aimeraient tant s’endormir en rêvant de se coiffer du Choixpeau...

Canongate Luxury Apartment propose au cœur d’Édimbourg, qui avait inspiré Rowling dans la rédaction de ses romans, tout un appartement aux couleurs et l’ambiance strictement calquée sur celles des livres.

« Je ne voulais pas faire une copie bon marché du film, donc c’est plus l’hommage d’un grand fan qu’une reproduction du film. Je pense que cette maison recueille des souvenirs pour toute une génération de personnes qui ont grandi en regardant Harry Potter », explique-t-elle.

Et l’on comprend, en parcourant les photos, ce que cela signifie... Les réservations se feront ici. [Ndlr : un balai électrique, ça s'appelle logiquement un aspirateur, mais nous ne souhaitions froisser personne.]





via This Insider