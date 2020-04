Dans la tête de Boris Vian : un escape game autour de L'écume des jours

Un projet ambitieux a vu le jour pour le centenaire de la naissance de Boris Vian, en 2020. Inspiré du roman culte L’Écume des jours, celui-ci est composé d’un spectacle de théâtre numérique, ainsi que d’une installation de réalité virtuelle collective projetant le public à l’intérieur de la chambre du personnage principal, Colin.









Une mise en scène interactive



Julie Desmet Weaver, metteuse en scène, est à l’initiative et à la tête du projet. À la suite de ses recherches de nouveaux dispositifs scéniques, elle désire proposer des expériences inédites aux spectateurs à travers cette approche numérique et interactive.



L’Écume des jours, rêverie virtuelle et sonore se compose de deux parties, dont la première est un spectacle mêlant art vivant et numérique. Cette adaptation reprend le texte de Boris Vian à la lettre, et celui-ci est accompagné de 20 tableaux scéniques interactifs inspirés par le roman. Sur scène, les interprètes jouent avec les projections qui les entourent, et doivent accomplir les bons mouvements pour déclencher les images suivantes.







Créée par Alain Lagarde, la scénographie est envisagée comme un plateau interactif. Les interprètes dialoguent avec les impressions numériques sur les écrans autour d’eux. À travers ce dispositif, il s’agit de faire côtoyer la vision subjective du personnage principal, Colin, avec la dégradation de son univers par ses émotions en temps réel.



Ces supports numériques permettent dès lors d’amener la part de fiction dans la réalité de la performance. Les spectateurs et les interprètes sont alors transportés dans un contexte surréaliste et distordu, comme le roman de Vian, où le temps et l’espace sont variables et changeants, entre réalité et fiction.



En combinant les approches littéraire et technologique, ce spectacle polymorphe cherche à revisiter L’Écume des jours, l’un des classiques du siècle dernier, à travers un prisme contemporain. Mélangée aux éléments d’époque tels que le jazz ou l’art déco, la narration poétique est confrontée à la modernité actuelle avec le choix de l’esthétique numérique et de la musique électronique.

Un escape game en réalité virtuelle dans la chambre de Colin



La deuxième partie de ce projet se focalise sur une expérience en réalité virtuelle. En effet, la performance de théâtre numérique se focalise plutôt sur une traversée complète du roman de Boris Vian. Cette deuxième forme, quant à elle inventée, propose au public de s’immerger complètement dans la chambre de Colin, lieu emblématique du roman.



L’un des objectifs de ces projets est de toucher des publics différents. La réalité virtuelle permettra entre autres d’apporter un aspect pédagogique, en proposant aux collégiens et lycéens de découvrir cette œuvre littéraire sous un aspect inédit.



Cette structure itinérante de réalité virtuelle, appelée le Cube, est un espace dans lequel le public est invité à entrer pour partager une expérience collective, immersive et interactive. À l’intérieur du Cube, la chambre de Colin se modifie en temps réel, et les spectateurs interagissent avec l’espace projeté autour d’eux. Ceux-ci sont dès lors impliqués personnellement, car ils doivent explorer et interagir avec les éléments présentés pour accomplir les actions nécessaires à l’avancement de l’histoire, à la manière d’un escape game.









Ces interactions déclenchent des situations drôles ou dramatiques issues de l’œuvre de Vian. Le public peut également se familiariser avec certaines inventions-clés de l’auteur, telles que le pianocktail ou le biglemoi.



La Communauté européenne a sélectionné ce spectacle pour être joué dans 20 capitales durant l’année 2020. Au vu de la situation actuelle, les lieux, dates et horaires sont encore à préciser ultérieurement.



Des dossiers détaillés de présentation du spectacle comme de l’expérience VR sont également consultables en ligne.



L’Écume des jours, rêverie virtuelle et sonore est une coproduction Black Euphoria, Cie Underground Sugar, Cohérie Vian, Inlum.in, Films du Marigot.

Adaptation et réalisation : Julie Desmet Weaver

Scénographie : Alain Lagarde

Création numérique : Léon Denise

Avec Axel Beaumont, et à l’écran : Lou de Laâge, Jonathan Genet, Jenna Thiam, Damien Bourletsis





par Karolina Parzonko