Dans les laveries, la corvée de lessive se change en heure du conte

Lessivée ? Même pas !

Difficile d’imaginer espace moins propice à la lecture qu’une laverie automatique avec son flux de passage et d’usagers, les enfants qui accompagnent un parent seul, ou le bruit du tambour qui cogne. Pourtant, Elisabeth McCracken, depuis 1989, s’échine à visiter les laveries automatiques de Chicago, pour leur offrir un supplément d’âme.En proposant une heure de conte pour les enfants que les parents avaient embarqués avec eux, la bibliothécaire est parvenue à mobiliser l’attention, et mieux encore : offrir un instant de détente pour tous.Le jour de la lessive, pour les plus jeunes, allait devenir un rendez-vous de lecture d’histoires. Et selon la bibliothécaire, son public fut la plupart du temps composé d’enfants dont les familles ne pouvaient, pour de multiples raisons, pas se rendre en bibliothèque pour l’heure du conte.Le programme s’avéra être un succès, et les familles, observe McCracken, changent de comportement, « et se présentent pour faire leur lessive quand je suis présente », s’amuse-t-elle. Un petit garçon aurait même demandé à sa mère de venir tous les jours pour la corvée, espérant avoir une histoire à chaque passage.Dans un panier, elle met quelques marionnettes, un tambourin et des livres, et se présente désormais avec une régularité — et sans se vanter d’être à l’origine d’un mouvement, elle apprécie que cette habitude se développe sur le territoire.De fait : plusieurs programmes d’alphabétisation passant par les laveries automatiques se sont constitués dans le pays. On compte le Laundry and Literacy Coalition (LLC), ou encore un partenariat avec Libraries Without Borders et d’autres comme la Coin Laundry Association’s ou LaundryCares Foundation.Pour Adam Echelman, de LWB, c’est tout de même l’occasion idéale : un auditoire captif, une régularité de fréquentation et des horaires d’ouverture permanents. « Mais le point le plus important, c’est que la plupart des gens ne se rendront pas dans une laverie qui n’est pas proche de chez eux. Donc là, vous travaillez vraiment au niveau local. »Il faudra encore parvenir à mesurer l’impact de ces initiatives sur l’alphabétisation des enfants, mais quelques premières études existent, démontrant qu’il est toujours mieux d’offrir ces lectures. Elles auraient pour conséquence de stimuler la prise de parole des jeunes lecteurs, et de les inciter à participer à plus d’activités.Roulement de tambour, donc !via American libraries