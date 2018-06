David Bowie s'invite dans des estampes japonaises

L'artiste japonais Masumi Ishikawa a rendu un vibrant hommage à David Bowie en l'intégrant à des estampes traditionnelles japonaises, recréées pour l'occasion. L'artiste renvoie ainsi l'ascenseur au chanteur, qui ne cachait pas son amour pour la culture japonaise, dans le cadre du projet Ukiyo-e, qui associe le style graphique à la pop culture.

Les incroyables clichés de Masayoshi Sukita des costumes de la tournée « Aladdin Sane », dessinés par Kansai Yamamoto, ne sont qu'un moyen de s'en persuader : David Bowie fut un fervent amateur, admirateur et promoteur de la culture japonaise, de son esthétique et de son histoire. Alors, ce n'est qu'un juste retour des choses que de le voir à nouveau immortalisé, cette fois dans des estampes traditionnelles...

L'artiste Masumi Ishikawa a jeté son dévolu sur David Bowie pour en faire un personnage mythique des légendes racontées par les estampes, ces impressions réalisées à l'aide d'une matrice en bois, particulièrement populaires au Japon. Des artistes comme Hashiguchi Goyō, Utagawa Hiroshige ou encore Katsushika Hokusai ont donné ses lettres de noblesse à la technique ancestrale, dans l'archipel...

The Ukiyo-e Project propose à des artistes de se réapproprier techniques et support en revisitant des œuvres afin d'y intégrer des figures de la pop culture et de la musique contemporaine. Les groupes Kiss et Iron Maiden ont eu droit à ce traitement...

Kidômaru and the Tengu, d'Utagawa Kuniyoshi Spinning-top performance by Takezawa Toji, d'Utagawa Kuniyoshi

Les deux œuvres créées par Ishikawa seront exposées et en vente entre le 23 juin et le 1er juillet à la librairie Bookmarc, sur Omotesando, à Tokyo.

via Open Culture