De fausses couvertures de livres, pour mieux se faire remarquer

Il suffit de croiser un lecteur ou une lectrice dans un lieu public pour qu'une envie irrépressible survienne : regarder la couverture du livre pour en découvrir le titre, et ainsi ouvrir une fenêtre sur les goûts et la personnalité du lecteur. La société Sortons Couverts propose d'ajouter un peu de piment à l'habitude, avec de fausses couvertures assez spéciales...

On le sait, cette année encore, le livre sera un cadeau de choix à l'occasion des fêtes : pourquoi ne pas surprendre encore un peu plus le destinataire en recouvrant le livre offert d'une couverture parodique ? La société Sortons Couverts propose différents formats, thèmes et illustrations pour trouver la plus adaptée à votre victime... À 5,50 € la couverture, il faudra toutefois être sûr de son choix...

La vieille blague des couvertures parodiques avait connu un retour en force avec un sketch publié sur YouTube : un certain Scott Rogowsky s'était assis dans le métro new-yorkais pour se plonger dans la lecture de livres qui n'avaient pas manqué de surprendre, choquer et surtout faire éclater de rire ses voisins...

L'Évangile selon Saint-Maclou, L'argus des nourrissons, Je vote à droite et j'ai honte ou encore Le champagne raconté aux pauvres vous attendent sur le site de Sortons Couverts ... Avec des quatrièmes de couvertures à la mesure des promesses des titres, évidemment.