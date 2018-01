De la bibliothèque au cercueil, soyez éco-responsables

D’aucuns s’interrogent avec angoisse sur l’au-delà, d’autres, plus primesautiers peut-être, cherchent les réponses dans les livres. Quelques saugrenus, concernés par l’écologie, les hommages posthumes et le gain de place peuvent désormais trouver réponse dans ce magnifique "cercueil-bibliothèque".





Si certains d’entre nous se soucient du devenir de leur bibliothèque (enfants, écoles, prisons, associations, bibliothèques de rue, voire cartons avec un joyeux « servez-vous ! » au pied de l’escalier de l’immeuble), qui se soucie des vulgaires planches qui toute une vie de lecteur durant ont laborieusement et vaillamment supporté le poids du savoir ?



Donner une seconde vie aux livres de nos bibliothèques



Qu’à cela ne tienne, le designer William Warren a imaginé un « Do it yourself » des plus adaptés : votre bibliothèque transformable en dernière demeure.



Reprenant l’immémoriale pratique d’être enterré avec ses biens matériels, et soucieux de la perennité des possessions terrestres, il a ainsi imaginé une bibliothèque qui une fois démontée résout l’épineuse question du sapin ou chêne, du capitonnage et autres poignées.





« Ces planches sont destinées à durer toute votre vie. Le bois va se teinter, les surfaces se patiner et être marquées au fil du temps jusqu’à devenir une partie de votre vie, de vous-mêmes. À votre mort, les planches peuvent être démontées et se transformer en cercueil. La plaque de laiton sous l’étagère la plus basse peut être gravée avec vos dates. »



Certes, il faut un certain détachement, ou un sens de l’humour bien particulier, pour intégrer avec désinvolture un tel élément dans votre intérieur. Mais quoi de plus rassérénant que de ne pas imposer à sa descendance l'impossible et cruel choix de la dernière demeure ? Et que de perpétuer somme toute une ancestrale pratique ?