De magnifiques sculptures de papier, inspirées par la nature

Le compte Insta de BearFollowCat est une mine d’or : animé par Pippa Dyrlaga, artiste qui manie le papier avec une inifine délicatesse, on y retrouve des photos fantastiques. Basée à Hebden Bridge (dans le Yorkshire, Angleterre), elle propose régulièrement des sculptures qu’elle annonce comme inspirées par la nature.







Tigre, serpent, fleurs diverses et variées, oiseaux et autres insectes, son travail finement ciselé est impressionnant.





« Mon travail s’inspire des animaux, de la nature, de l’endroit où je vis, de l’architecture et de références occasionnelles à la culture pop », précise-t-elle. C’est au scalpel qu’elle travaille : des heures passées, bistouri en main, pour aboutir à ces réalisations d’orfèvre.

Les premières réalisations, elle les mit en forme en 2010, alors qu’elle était encore étudiante, en art contemporain, et par la suite en Art and Design and Curation. On pourra en retrouver l’intégralité sur son site.