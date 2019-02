De Tintin aux Schtroumpfs, cet hôtel donne vie aux héros de BD belges

Hotel Amigo, à Bruxelles (Drow male - CC BY-SA 4.0) Hotel Amigo, à Bruxelles (Drow male - CC BY-SA 4.0)

L'expérience du Schtroumpf Amigo

Sur les traces de Tintin, à Bruxelles

Les créations des dessinateurs belges décorent les restaurants et les chambres de l'Hôtel Amigo grâce à l'initiative du concierge Jean Nkunzi. Ce dernier conseillera les clients tout au long de leur séjour pour leur faciliter l'accès aux meilleures expositions, musées et expériences de la ville. Parmi ces propositions, un parcours de la BD bruxelloise qui présente une quarantaine de peintures murales dans les rues de la ville, sans oublier les offres spéciales Schtroumpfs et Tintin pour compléter leur expérience bruxelloise.Grâce aux Schtroumpfs, les chambres sont gratuites pour les enfants. Le forfait exclusif Schtroumpfs comprend une rencontre avec le concierge familial de l'hôtel et l'expert belge en BD, qui partagera ses meilleurs conseils avec les visiteurs avant de leur remettre les billets pour visiter l'Atomium de Bruxelles.De plus, des costumes et des savons, en lien avec les petites créatures bleues, seront distribués à chaque famille. Avec les enfants habillés comme il se doit, la famille sera conduite à l'Atomium par un chauffeur privé, déguisé pour l'occasion en Gargamel.Pour plus de détails, rendez-vous ici Armé de la carte « Tintin » détaillée et fournie par l'hôtel, le jeune aventurier n'a plus besoin de ses talents de détective pour tracer ses pas dans la capitale belge. Les amateurs pourront se promener dans le parc bruxellois représenté dans Le sceptre d'Ottokar (8e album), visiter la salle de concert qui a inspiré l'Hippodrome dans Les Sept Boules de Cristal (13e album) et visiter les antiquités du marché aux puces de la Place du Jeu de Balle (11e album : Le Secret de la Licorne). En revenant à l'hôtel, les familles pourront même faire un tour à la Boutique Tintin et y découvrir des accessoires tels que des figurines ou encore des jeux de société.Après une journée chargée, les familles retrouveront encore Tintin à l'hôtel où ils découvriront les empreintes d'Hergé en personne. Milou sera accompagné du capitaine Haddock pour vous présenter les luxueuses salles de bain en marbre de l'hôtel. Toute réservation à l'Hôtel Amigo avec l'expérience Tintin est offerte avec une peluche Milou, une bande dessinée Tintin, un livre retraçant le travail d'Hergé et une carte de la ville de Bruxelles.Le Groupe Rocco Forte Hotels, crée en 1996 par Sir Rocco et sa sœur Olga Polizzi, compte 11 hôtels et resorts dans le monde. Dirigés par une famille qui compte 4 générations d’hôteliers, chaque établissement associe à la fois ancien et moderne dans de magnifiques bâtiments.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'hôtel