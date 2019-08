Décapitation, adultère, scatologie : des tableaux vivants de miniatures médiévales

< >

Le groupe d’étudiants tchèques s’est lancé dans une forme rare de cosplay : costumes médiévaux, certes, mais surtout une tentative de reproduction des dessins découverts dans certains manuscrits. A la manière des tableaux vivants — où l’on tente d’être le plus précis dans la reproduction, in vivo, de grandes pièces de la peinture — les étudiants s’en sont donné à cœur joie, avec quelques réalisations des plus audacieuses.Évidemment, pour donner plus de fun à la prestation, ce sont des séquences parfois bien graveleuses qui ont été mises en scène, souligne Design You Trust Au menu, décapitation, adultère, banquet de singes, ou encore improbables pirouettes et galipettes voire strangulation… autant de miniatures qui prêtent à sourire !Si les moines copistes s’ennuyaient ferme en reproduisant les manuscrits qu’on leur confiait, ils prenaient un peu de liberté — et de détente — avec ces illustrations insolites. Certaines sont limpides dans le message qu’elles transmettent, d’autres restent bien plus obscures. Si le public médiéval a pu les déchiffrer, elles ont emporté leur part de mystère.Mais pas de comique de situation…