Décès de Jean-François Gayrard, fondateur des éditions Numériklivres

Salope. Salope de mort imbécile. Tu viens de nous rafler un type exceptionnel – dans le bon comme le pire. Fondateur des éditions Numériklivres, Jean-François Gayrard vient de décéder. Un AVC. Merdre.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Jean-François avait ce faux air de Douglas Kennedy, tout en étant bien plus sympathique et chaleureux que l’auteur de polar. Et je dis Jean-François, ou Jef, parce que nous étions très proches.



Trop pour que le journaliste puisse prendre la distance d'une nécrologie impersonnelle et bêtement factuelle. Et parce que c'était mon pote, et que je fais ce que je veux.

Historiquement, Numériklivres restera comme l’une des maisons pionnières en matière de livre numérique. Et dans tous ses combats pour défendre la lecture contre la discrimination du format – papier vs numérique, « quelle connerie » disait-il, « l’important, c’est le lire » – Jef fut entier.

Il tenta, au cours de ces années, d’expérimenter tout ce qu’il était possible d'imaginer. Il fut parmi les premiers à tenter de matérialiser son catalogue de livres numériques, en leur donnant corps sous la forme de cartes postales — couverture et QR Code.

Il avait combattu les opérations de réductions à tout crin proposées par les maisons d’édition, qui n’étaient qu’une manière, selon lui, de dévaloriser l’offre. « Combien de ebooks gratuits ou bradés téléchargés sont-ils vraiment ouverts pour être lus ? », avait-il lancé.

On pourra retrouver sur ces pages, toutes les interventions qu’il fit dans les colonnes de ActuaLitté. Parfois brutales, parfois contraires, même, à ses propres intérêts. Toujours inconditionnelles : défendues bec et ongles.

Et pour tête de mule qu’il fut, diaboliquement entêté, Jean-François savait revenir sur ses décisions, une fois mis devant l’évidence. Le tout avec un accent légèrement québécois, témoignage de ses années passées dans la Belle Province.

Quand il parlait de ses livres, de ses auteurs, de ses projets — avec 15.000 idées à la minute, et pas toujours irréalisables —, il était intarissable. Enjoué, heureux, spontané et loyal. Qualité rare, d’autant plus appréciable.



Probablement précurseur, il fait partie de cette génération d’éditeurs qui aura tenté l’aventure de l’ebook, jusqu’à l’épuisement des forces, jusqu’à cette année 2015 où véritablement le marché prit une claque.

Jef était un homme pour qui vivre passait avant tout par une table entre amis, une assiette qu’il se chargeait de remplir — cuisinier divin et audacieux — et puis, une, ou plusieurs bouteilles. Il était généreux et passionné. J’ai encore le souvenir d’un déjeuner, voilà cinq ans, en plein été. Débuté raisonnablement vers 13 h, il s’était conclu en fin de journée : nous avions refait le monde de sorte qu’au lendemain, plus rien ne serait comme avant.



Tout serait, de toute évidence, mieux. Sûr et certain. Et on en a ri des heures encore.

Le journaliste sait que l’édition vient de perdre une personnalité rare, un type fulgurant, avec ses contradictions et ses convictions.



L’ami se dit que, merdre, la mort imbécile vient encore de sévir. La conne.

Mes pensées à ses proches, sa famille, son fils.