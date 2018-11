Décorer son intérieur avec coussins et couvertures littéraires

Pour habiller son intérieur de littérature, et compléter une bibliothèque déjà volumineuse, Litographs propose une amusante gamme de couvertures, coussins et oreillers. Chaque parure s’inspire d’une oeuvre littéraire, avec un choix qui en offre véritablement pour tous les goûts.







Littérature américaine, britannique, jeunesse, ouvrage littéraires contemporains, ou encore théâtre, poésie, science-fiction – et même essais, si, si ! – la boutique s’amuse à décliner près d’une centaine de modèle passant de HG Wells à Shakespeare, sans oublier Kipling, Kafka, Tolstoï, Verne ou même Stevenson et Dickens.



On trouvera de quoi embellir sa chambre à coucher ou décorer son salon avec élégance et raffinement, si l’on n’est pas trop regardant, et même de quoi lire directement sur les coussins et les couvertures : en effet, le texte des oeuvres évoquées a été littéralement imprimé sur le tissu.



Compter en moyenne 69 $ pour la parure de lit et 35 $ pour le coussin, hors frais d’expédition. Pour la couverture, l'endroit est donc textuellement transmissible, quand le verso est fait de polaire sherpa, doux et confortable (120x152 cm). Pour les coussins, on promet un oreiller robuste et confortable, tout un poème, idéal, « pour un canapé ou une chaise » (carré de 34 cm).





Alice in wonderland, de Lewis Carroll Alice in wonderland, de Lewis Carroll Alice in wonderland, de Lewis Carroll Alice in wonderland, de Lewis Carroll Alice in wonderland, de Lewis Carroll Moby Dick, d'Herman Melville Moby Dick, d'Herman Melville Moby Dick, d'Herman Melville Moby Dick, d'Herman Melville Moby Dick, d'Herman Melville Pride and Prejudice, de Jane Austen Pride and Prejudice, de Jane Austen Pride and Prejudice, de Jane Austen Pride and Prejudice, de Jane Austen Pride and Prejudice, de Jane Austen Pride and Prejudice, de Jane Austen The Princess Bride, de WIlliam Goldman The Princess Bride, de WIlliam Goldman Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry

Encore un truc qui ne va pas aider à s'endormir...