Découvrez les maisons les plus célèbres de la littérature 

À quoi ressemblait véritablement le château de Dracula ? Le domaine des Hauts de Hurlevent de Brontë ? Le manoir de Gatsby ? Ou encore la propriété Pemberley dans Orgueil et Préjugés ?Véritable personnage à part entière, outil de description ou encore dispositif dramatique, les lieux de la littérature habitent aussi les lecteurs. Maison d'enfance, de campagne, de vacances, lieu magique, secret, obscur, ou encore lieu de fête ou abri, refuge, ces lieux sont une invitation au rêve et à l'imagination.Le comparateur de compagnies d'assurance GoCompare l'a bien compris. En août dernier, il a décidé de collaborer avec l'artiste anglais John Davies, expert en design graphique, pour lancer de nouveaux visuels représentant les maisons les plus célèbres de la littérature classique.De la fiction à la réalité, le duo a présenté plusieurs visuels dont le domaine des Hauts de Hurlevent, mais aussi la maison des Wesley dans la saga Harry Potter, Satis House, propriété dans Les Grandes Espérances de Charles Dickens, la maison du docteur Jekyll, le château de Dracula, ou encore le manoir de Gatsby.Et enfin, la maison des Radley dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, l'antre de Bilbon Sacquet, et la maison de Sherlock Holmes.GoCompare est un site britannique de comparaison de compagnies d'assurance en tout genre, et notamment d'habitations. Le comparateur a su se démarquer grâce à ses publicités originales. Par exemple, en 2009, la société a lancé une campagne publicitaire mettant en vedette un ténor italien appelé Gio Compario.En juillet 2012, Go Compare a aussi lancé une série de publicités avec des célébrités telles que Sue Barker, Jimmy Carr, Stuart Pearce, Ray Mears, Louie Spence et Stephen Hawking.Via For Reading Addicts