Déguster cocktails, gâteaux et recettes créatives dans un bistrot littéraire

Le café 1984, torréfié dans les Pouilles

Des accords entre mets et livres, pourquoi pas, l’affaire n’a rien de très original. Sauf que Festina Lente, de la devise d’Auguste, prend le temps de choisir ses associations au plus fin. « Hâte-toi lentement », donc, et pour découvrir la littérature autant que les régions d’Italie, et leur gastronomie, le bistrot s’y entend. Toute une philosophie mise en pratique avec patience...D’autant qu’une fois l’association d’idées passée, le chef s’est décidé à produire des recettes inspirées par ses lecteurs. Évidemment, quelques classiques passent par là, comme le Mojito Hemingway :Mais il y a aussi les gâteaux : les Madeleines de Proust font bonne figure en vitrine, de même que les Biscuits Baudelaire ou Les Roses d’Atacama, que Luis Sepulveda n’aurait pas reniées. Et même, les douceurs magiques d’Alice au pays des merveilles…Et si vous êtes plutôt bec salé, alors ne manquez pas les Spaghettis avec de la fumée dans les yeux, inspiré par le roman de Gianrico Carofiglio, Ragionevoli dubbi (Les raisons du doute, trad. Nathalie Bauer, Seuil). Attiré par la Sicile et le Maestro Camilleri ? Eh bien le plat Il mare che ci piace devrait faire replonger dans La Pista di sabbia (La piste de sable, trad. Stephen Sartarelli, Pocket)…En somme, à boire et à manger et à lire, depuis le petit-déjeuner au dîner. Le tout servi par des photos splendides, pour ceux qui n’ont pas la chance d’habiter à proximité.via Il Libraio