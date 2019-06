Dégustez les recettes préférés des personnages du jeu Overwatch

Le jeu en ligne Overwatch se met également aux fourneaux. Grâce à l'auteure Chelsea Monroe-Cassel, les joueurs peuvent bénéficier d'un livre de cuisine, comprenant 90 recettes réparties sur 216 pages, autour de leurs personnages préférés.





World of Warcraft et Starcraft. Les joueurs jouent en équipe, en ligne, et ont le choix entre plusieurs personnages. Le jeu en ligne a été commercialisé le 24 mai 2016 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One.



Après son livre de recettes inspiré de l'univers de The Elder Scrolls , l'auteure Chelsea Monroe-Cassel revêt de nouveau son tablier pour partager une certaine créativité culinaire grâce à Overwatch. Chaque plat ou dessert est accompagné d'une description. Cette dernière informe le lecteur sur sa création ou bien sa découverte par un personnage du jeu. La petite histoire est ensuite complétée par une photo et une liste d'ingrédients.









Parmi les recettes les plus originales, présentées avant la sortie du livre en guise de mise en bouche, les joueurs peuvent d'ores et déjà concocter le « soda au citron-vert radioactif ». C'est une boisson à base de citron pressées, découvert par le personnage Mako, entre les murs de ferraille de la ville de Junkertown.



Outre la boisson, les cuisiniers pourront s'amuser à prépare le sundae préféré d'Orisa, des boules sucrées aux graines de sésames semblables aux orbes de Zenyatta, un thé au miel et au citron pour Ange, ou encore le biscochito de McCree. Ce dernier est un cookie très célèbre provenant de sa terre natale, le Nouveau-Mexique.



La sortie en version anglaise du livre de recettes est prévue pour le 1er octobre 2019. En France, les éditions Panini seraient assez logiquement attendues pour la traduction. Elle pourrait être publiée quelque part en 2020.