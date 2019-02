Des chercheurs calculent la durée de vie d'un personnage de Game of Thrones

Des personnages plus susceptibles de mourir

G.R.R. Martin, auteur des livres dont la série Game of Thrones est tirée, a une réputation d'impitoyable tueur de personnages : la série télévisée de HBO a reproduit cette terrible sentence à l'encontre de ses propres protagonistes, même lorsqu'elle s'est petit à petit éloignée de la trame développée à l'origine par Martin. Ainsi, Reidar P. Lystad et Benjamin T. Brown se sont penchés sur les causes qui font tomber comme des mouches les personnages de GoT.Les deux auteurs ont pris en compte les personnages « importants » apparaissant dans les saisons 1 à 7 de la série, en notant scrupuleusement les données sociodémographiques, le moment et les circonstances de la mort. Ce sont ainsi 330 personnages qui ont été étudiés et ont vu leurs décès soigneusement décryptés par les chercheurs.Une bonne moitié des individus a trouvé la mort d'ici la fin de la 7e saison, annoncent les auteurs — spoile qui peut —, soit 56,4 % des personnages. Pratiquement toutes les morts sont violentes, sans surprise : seulement 2 d'entre elles ne sont pas dues à une blessure, des brûlures ou un empoisonnement. Dans un monde aussi impitoyable que celui de Westeros, 63 % des morts des personnages sont causées par des assauts violents, et 24 % par des actions liées à la guerre.Le temps de survie médian des personnages atteint les 28 heures et 48 minutes, sur une série d'une durée totale, pour l'instant, d'environ 67 heures. Ce qui peut paraitre plutôt confortable, mais il convient de rappeler qu'un nouvel arrivant dans la série à 14 % de chance de trépasser dans l'heure qui suit...Par ailleurs, les auteurs indiquent que les personnages masculins et mal-nés ont plus de chances de mourir rapidement que les autres. Il n'y a pas de justice pour les braves : les individus qui se sont montrés les plus fidèles à la cause et n'ont pas trahi leur camp sont néanmoins les plus exposés à une mort violente.Game of Thrones, avec la série HBO, est devenue l'une des épopées les plus célèbres de la littérature fantasy. G.R.R. Martin, son créateur, avait révélé en août 2018 que sa propension à faire mourir des personnages, et non des moindres, lui venait de la lecture de La Communauté de l'Anneau , un autre livre de fantasy culte signé par J.R.R. Tolkien.« Je ne peux pas expliquer l’impact que j’ai ressenti à 13 ans. Tu ne peux pas tuer Gandalf. Je m’explique : Conan n’est jamais mort dans ses livres. Tolkien a tout bonnement brisé cette règle, et je l’aimerai pour toujours, car, à la minute où l’on tue Gandalf, le suspens qui suit est mille fois plus grand. À cet instant, tout le monde peut mourir, et, bien entendu, cela a profondément influencé ma propre envie de tuer des personnages, quand bon me chante », expliquait-il le plus naturellement du monde.