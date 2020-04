Des classiques Disney revus à la sauce sanguinolente de l'horreur (et vice-versa)

Cujo, de Stephen King, revu par Daniel Björk

Artiste suédois « signant des œuvres un peu stupides » (la définition est de lui), Daniel Björk incorpore énormément de culture pop des années 1980 et 1990 à ses créations, qu'il diffuse ensuite sur Instagram, notamment. Jeux vidéo, films, musiques, comics... Tout y passe, dans une entreprise de remix intensive particulièrement jouissive.Ces dernières semaines, Daniel Björk, ou Kickpunch de son pseudonyme, a diffusé une série qui croise les films d'horreur tirés des livres de Stephen King, réalisés par John Carpenter ou Wes Craven, et les dessins animés les plus classiques du catalogue Disney.