Des couleurs dans le confinement : des livres de coloriage en accès libre

Gallica, la bibliothèque numérique patrimoniale de la BnF, met à disposition de nombreuses gravures et autres illustrations à colorier, qu'il est possible de télécharger et d'imprimer gratuitement. Animaux, cirque, jeux, transport, plantes, publicités... Il y en aura pour tous les goûts !Il est rare que des bibliothécaires autorisent les usagers à écrire sur les livres : toute l'essence de l'opération #ColorOurCollections est de l'autoriser, en mettent en avant les ressources numérisées de bibliothèques du monde entier. Images improbables, gravures diverses, paysages, architectures de toutes sortes : vous trouverez votre bonheur !Depuis le début du confinement, de nombreux auteurs et dessinateurs ont publié sur leurs pages respectives, sur les réseaux sociaux, des dessins « au trait », sans couleurs. Ce qui permet de les personnaliser à sa manière, de les réinventer, tout en rendant hommage à ses personnages favoris... Il est possible de retrouver quelques activités ici , mais le mieux est encore d'aller chercher sur les profils de vos auteurs préférés !Pour les adultes, il est possible de colorier les planches du livre de d'Andrey Fetisov, publié par Chaosium Inc. : Call of Cthulhu, comme son titre l'indique, est un hommage vibrant à l'œuvre d'un des maitres de l'horreur, H.P. Lovecraft. 28 planches horrifiques vous attendent, en prévision du grand réveil...L'éditeur britannique 2000 AD propose un cahier d'activités gratuit, avec des coloriages, des mots mêlés, des BD à inventer, un jeu des différences... De quoi s'occuper quelques heures, avant de se replonger dans l'intégrale de Judge Dredd ou de Tank Girl.Un peu d'humour, pour terminer, avec ce cahier d'activités sataniste, créé pour se moquer des religions et promouvoir la libre pensée : Satanic Children's Big Book of Activities propose des jeux, coloriages et autres activités déclinées autour de Satan... À mettre entre des mains averties, avec pas mal de second degré !