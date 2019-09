Des coupes anatomiques façonnées avec de vieux livres

© Lisa Nilsson



< >

Pour ses « Tissue Series », Lisa Nilsson s'est penchée sur notre monde intérieur : des coupes anatomiques en relief, façonnées à la main, l'ont occupée pendant plusieurs mois. Utilisant du papier japon et les tranches dorées des pages de vieux livres, elle plie et enroule ces derniers pour créer des cylindres et autres formes qui constituent, petit à petit, des volumes.Une technique traditionnelle, connue sous le nom de « quilling », ou paperolles, utilisée en décoration. « Le quilling a été pratiqué par les moines et les sœurs de la Renaissance, qui auraient recyclé les tranches de vieilles bibles », explique Nilsson, « puis par les femmes, au XVIIIe siècle, qui profitaient de leur temps libre pour s'impliquer dans des activités artistiques ».Nilsson ne s'est pas limité à l'anatomie humaine, puisqu'elle a également reproduit la coupe anatomique d'un chien. Diplomée de la Rhode Island School of Design, elle s'est ensuite formée au métier d'assistante médicale à la McCann Technical School du Massachusetts, afin de perfectionner ses connaissances en matière d'anatomie et ainsi s'assurer de l'exactitude de ses modèles.via MedinArt