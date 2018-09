Des cours de mixologie ambiance Harry Potter : Bièraubeurre pour tous !

L'initiative avait recette à Londres : un bar éphémère avait ouvert ses portes pendant 5 mois, en proposant une expérience pour le moins exceptionnelle. Un cours de 1h45, dans l'ambiance de Harry Potter, pour apprendre la mixologie, mais aussi des manipulations moléculaires. The Cauldron sera de retour à Londres, mais aussi à New York, pour quelques mois.

Présenté comme une expérience magique et scientifique à la fois, The Cauldron est un projet fou, sans aucun doute, porté par le designer Matthew Cortland et les centaines de personnes qui lui ont fait confiance en participant au financement de son bar éphémère sur Kickstarter. Quelques mois plus tard, The Cauldront affichait complet à tous les cours de 1h45 qu'il proposait — aux adultes uniquement.

En effet, le concept de Cortland mêle adroitement cours de mixologie, avec l'apprentissage de la manipulation moléculaire et de ses effets pour créer des cocktails, et vulgarisation scientifique et technologique. Le tout, bien sûr, entouré d'une ambiance Harry Potter du plus bel effet, robes et baguettes magiques à l'appui.



D'ailleurs, ces dernières ne sont pas de vulgaires imitations en plastique : connectées, elles permettent d'activer certaines machines présentes sur le plan de travail de chaque élève — chut, c'est quand même de la magie...

Si la première session vous est passée sous le nez, sachez que The Cauldron revient à la rentrée, à Londres et à New York, en attendant une ville de Moldus plus proche de nous...



Il est possible de trouver plus de renseignements et de s'inscrire à cette adresse.