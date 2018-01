Des cuisiniers fous testent le sandwich aux crayons de Ralph Wiggum

Ralph Wiggum, c'est quand même l'un des gamins que l'on préfère dans les Simpson. Connu pour ses interventions pleines de bon sens mais aussi pour son sens culinaire inné : n'offre-t-il pas à son père, le chef de la police locale de Springfield, dans la saison 15, un sandwich aux petits crayons mutlticolores à base de cire ? Avant de juger, et si l'on testait la recette ?





Deux animateurs américains de chaînes Youtube, Good Mythical Morning et Binging With Babish ont décidé de reproduire la recette géniale de Ralph Wiggum, histoire de voir si c'est aussi bon que ça en a l'air... En plus de cuisiner le grilled cheese à l'aveugle, ils s'emmêlent les spatules. Nul doute que le résultat est réussi (ou pas).





Ce plat a été réalisé par des profesionnels, ne pas reproduire chez soi...



Via Club Sandwich