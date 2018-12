Des étiquettes historiques à déposer sur les paquets cadeaux

Que ce soit la fête sur le marché des arbres de Saint-Pétersbourg, le Père Noël débarqué en Suisse ou des estampes de kabuki réalisées par les dessinateurs japonais Kuniyoshi Utagawa (1797-1861) et Toyokuni Utagawa (1769-1825), on retrouvera quelques splendides étiquettes pour embellir les paquets.« Les collections iconographiques de Gallica sont riches, belles, parfois drôles, en tout cas source d’inspiration ! L’équipe Gallica vous a préparé deux planches d’étiquettes pour vos cadeaux de Noël, et vous invite à fabriquer les vôtres et à les partager avec tous les Gallicanautes sur les réseaux sociaux », indique le site.Pour les télécharger, imprimer et partager, c’est à cette adresse . Couleur ou noir et blanc à chacun de faire son choix.ActuaLitté, voici quelques jours, avait également proposé quelques modèles d’ emballage cadeaux pour livres que vous comptez mettre au pied du sapin.