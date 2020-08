Des livres aux messages cachés éclipsent un discours de Boris Johnson

WATCH PM @BorisJohnson's live address to school students in England. https://t.co/XlAjN3YEHb — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 26, 2020

Les nouvelles restrictions imposées pour stopper la propagation du virus, comment atténuer les craintes des élèves dans leur retour en classe : le discours de Johnson ne marquera pas l’histoire, malgré de belles sorties de route.Cette séquence, notamment, où le Premier ministre en vient à se demander si Harry Potter est sexiste — spoiler : non, selon lui — vaut tout de même son pesant de cacahuètes.Mais les spectateurs ont rapidement détourné les oreilles pour se focaliser sur le décor, et plus spécifiquement les étagères, et les livres qu’elles contenaient. Comme une mise en abyme opérée au détriment du politicien. Parce que retrouver Fahrenheit 451, ouvrage symbolisant la censure et le despotisme, dans le dos du Premier ministre, ça ne manque pas de signification.Message caché ? On peine à croire que ce n’est pas le cas. Que penser en effet du roman de Philipp Pulman The Subtle Knife (La Tour des anges en français, trad. Jean Esch, Gallimard jeunesse), univers d’où les adultes ont disparu : des créatures vous dérobent votre âme dès que la puberté vient…Et The Twits, l’ouvrage de Roald Dahl (Les deux gredins, trad. Marie-Raymond Farré, Gallimard), où l’on retrouve un couple de malfrats particulièrement désagréables ? La palme ira peut-être à Betrayed, de Kristin Cast et Phyllis Christine Cast.Rendu en français par La maison de la nuit : trahie (trad. Julie Lopez, Pocket), c’est bien ce mot qui marque l’esprit : trahison…Un faisceau de présomptions qui laissent doucement rêveur : nul doute que le bibliothécaire ou documentaliste qui s’est amusé à constituer cette sélection avait peut-être à l’esprit de sensibiliser les jeunes à des lectures nécessaires. Et que si ces dernières peuvent avoir un écho auprès du Premier ministre, c’est d’une pierre deux coups.Personne ne s'est encore présenté pour revendiquer ce petite attentat culturel, en tout cas.