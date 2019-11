Des plans de métro littéraires pour intéresser les ado aux livres

Trouver le livre qui nous correspond



« Un lecteur de fantasy peut donc voir tout de suite ce qui paraitra cette saison et ce qui pourrait lui plaire – les cartes sont en plus interactives et en cliquant sur les différentes stations de la version sur Sophielit.ca, on voit les couvertures et les résumés des livres – en plus d'avoir une idée de la difficulté des livres afin de permettre aux lecteurs moins habiles de trouver les livres qui seront à leur portée. »



Aujourd'hui, le blog Sophielit propose près de



« Par ailleurs, les cartes sont en train de se décliner et de "sortir" dans le monde réel » reprend-elle. « Au salon du livre de l'Outaouais en février dernier, la carte était projetée sur un écran géant interactif pour permettre aux visiteurs de venir se nourrir en idées littéraires avant d'entrer dans le salon et remise en version miniature sur une carte postale. »



Aussi, pour le



Outre Sophielit, Sophie Gagnon-Roberge est aussi à la tête du blog « Un lecteur de fantasy peut donc voir tout de suite ce qui paraitra cette saison et ce qui pourrait lui plaire – les cartes sont en plus interactives et en cliquant sur les différentes stations de la version sur Sophielit.ca, on voit les couvertures et les résumés des livres – en plus d'avoir une idée de la difficulté des livres afin de permettre aux lecteurs moins habiles de trouver les livres qui seront à leur portée. »Aujourd'hui, le blog Sophielit propose près de 15 cartes de métro littéraires recouvrant différentes thématiques. Les cartes sont très utilisées par les professionnels, « pour voir ce qui se fait ailleurs, prévoir les listes d'achats » ou par les lecteurs qui font eux-même des listes de livres à lire, nous explique la blogueuse.« Par ailleurs, les cartes sont en train de se décliner et de "sortir" dans le monde réel » reprend-elle. « Au salon du livre de l'Outaouais en février dernier, la carte était projetée sur un écran géant interactif pour permettre aux visiteurs de venir se nourrir en idées littéraires avant d'entrer dans le salon et remise en version miniature sur une carte postale. »Aussi, pour le Salon du Livre de Montréal , en novembre prochain, Sophie Gagnon-Roberge nous confie avoir préparé un petit quelque chose. Il s'agit d' « un petit plan de métro avec des livres disponibles sur place qu'on imprime de nouveau sur des cartes postales et qui donneront quelques idées aux visiteurs, classées par genre et complétées par les numéros de stands où les retrouver. »Outre Sophielit, Sophie Gagnon-Roberge est aussi à la tête du blog Les Petits Pois lisent tout qui s'adresse cette fois-ci aux enfants du primaire. Installée depuis quelques années en Belgique, elle retourne régulièrement au Québec pour bâtir des projets autour de la lecture pour adolescents, donner des formations aux enseignants et bibliothécaires et animer des ateliers pour les élèves de 10 à 16 ans.

C'est en 2014 que Sophie Gagnon-Roberge se lance dans la création de deux premières cartes thématiques, sur la guerre et les maladies. « En fait, l'idée et venue d'une image de métro dont les stations représentaient les classiques anglo-saxons classés par genre » explique-t-elle, contactée par Actualitté.« Ça m'avait semblé tellement clair et efficace comme façon de présenter les livres que j'ai tout de suite voulu m'en inspirer. » Alors qu'elle enseignait encore à ce moment là, elle a eu l'idée de séléctionner deux thématiques qui plaisaient à ses élèves pour mettre des livres en réseaux.À la rentrée suivante, elle décide de réutiliser l'idée des lignes pour chaque genre afin de présenter la rentrée littéraire. « Je ne trouvais aucun support (et je n'en trouve toujours pas!) où cette information était réunie et ça me semble pertinent pour moi, en tant que critique littéraire, mais aussi en tant que prof, pour faire des suggestions à mes élèves ». Un rituel qui se réitère aujourd'hui à chaque rentrée.Dans ces cartes de métro, chaque ligne représente un genre particulier tandis que chaque arrêt nous fait découvrir un ouvrage. Sa couverture, mais aussi son synopsis à travers un billet interactif. Pour rappel, Babelio avait déjà lancé un plan de métro parisien représentant les livres favoris des internautes en 2010. Une entreprise dont n'avait jamais eu connaissance Sophie Gagnon-Roberge, nous indique-t-elle.« Ma volonté est de proposer une pluralité de titres pour trouver « le livre » qui accrochera le lecteur. Mais je sais aussi qu'il est souvent difficile de sortir de sa zone de confort et d'aller vers un genre ou un auteur qu'on ne connait pas » reprend-elle.« Pour moi, les réseaux littéraires sont donc essentiels parce qu'on met les livres en relation. Si tu aimes X, tu pourrais aimer Y. Le concept des cartes, c'était donc ça à la base : suggérer de nouvelles lectures en lien les unes avec les autres. »