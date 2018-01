Des sculptures de bâtiments japonais dans des blocs de papier

Les blocs de feuilles autocollants – la propriété intellectuelle interdit d’utiliser les termes post et it simultanément, pour autre chose que la marque désignée... – sont un outil essentiel à la vie de bureau. Au Japon, on en a fait un art. Le bloc omoshiro (bloc amusant, en version française), s’appuie sur une technologie laser pour créer des sculptures, à mesure qu’on utilise les feuilles... Splendide !









Cette petite merveille de sculpture papier est produite par la société Triad, qui est spécialisée dans la production de matériaux architecturaux. Le bloc omoshiro se fait ainsi fort de reproduire des bâtiments japonais particulièrement connus, comme le temple Kiyomizudera de Kyoto, le temple Asakusa de Tokyo et la tour de Tokyo.

Chaque bloc contient plus de 100 feuilles, et coûte entre 4000 et 10.000 yens (soit 30 à 75 € en moyenne). Pas besoin de patience pour voir apparaître l’édifice que le bloc doit révéler, il suffit d’effeuiller comme une marguerite de papier. On trouvera bien par la suite comment utiliser les feuilles.

Une publication partagée par 株式会社トライアード_official (@triad_inc) le 29 Déc. 2017 à 4 :52 PST

Sur l’Instagram de la société sont présentés d’autres projets – comme celui d’un appareil photo, ou des instruments de musique : il y a par exemple un piano a queue qui laisse sans voix...

Attention, toutefois, à ne pas déchirer les feuilles en tirant trop hâtivement...

< >

Le temple Kiyomizudera de Kyoto Le temple Kiyomizudera de Kyoto Le temple Kiyomizudera de Kyoto Le temple Kiyomizudera de Kyoto Le chateau Osaka Le chateau Osaka Le temple Asakusa La tour de Tokyo

via Triad