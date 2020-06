Des toilettes mobiles transformées en bibliothèque de rue

Photographie : illustration, Neil McIntosh, CC BY 2.0

Dorothy Combe, Mike Taylor et sa fille Maggie se sont retroussés les manches à l'occasion du confinement, en Écosse : ces trois habitants du village d'Hawksland ont réhabilité d'anciennes toilettes mobiles pour en faire une bibliothèque de rue, où trouver des propositions de lectures à n'importe quel moment. Évidemment, pour des raisons d'hygiène, la cabine n'a pas conservé sa fonction première...Un coup de peinture et quelques aménagements auront suffi à transformer radicalement l'équipement de chantier ou de festival pour en faire un lieu un peu plus accueillant, à même d'abriter des livres, des jeux de société, des puzzles des magazines et des CD.Mis en place pendant le confinement, les toilettes mobiles se sont logiquement dotées d'un distributeur de gel hydroalcoolique, pour assurer une bonne hygiène en période de pandémie.« C'était la solution idéale pendant le confinement pour ceux qui avaient lu tous leurs livres ou terminés tous leurs puzzles », assure Mike Taylor, qui a participé au projet.Pour admirer quelques photos de cette bibliothèque de rue un peu particulière, il faudra se rendre sur le site du Daily Record