Dessiner avec le soleil : les oeuvres éblouissantes de Michael Papadakis

Capture d'écran d'une vidéo de Michael Papadakis





Michael Papadakis, qui se surnomme Sunscribes sur les réseaux sociaux, est devenu le premier ambassadeur d'une technique de dessin et de gravure assez particulière, qu'il désigne comme l'héliographie. Pas de rapport avec la technique photographique primitive, mais plutôt de la pyrogravure, qui utilise tout simplement les rayons du soleil comme source de chaleur.À l'aide d'une loupe, Papadakis concentre en effet le rayonnement de l'astre solaire pour en faire un point brûlant. Mais, contrairement au sale gosse qui s'amuse à brûler des feuilles mortes dans un coin, il en utilise la puissance pour signer des dessins et des compositions diverses et variées.Patience, minutie, et des bras assez solides pour supporter sans faiblir le poids d'une loupe assez conséquente, voilà les différents éléments mis en œuvre par Papadakis pour ses réalisations. Sans oublier, prend-il soin de préciser, des équipements pour se protéger des UV : le soleil est un collaborateur dangereux... Par ailleurs, Papadakis fait toujours attention à ne pas travailler dans des environnements inflammables...